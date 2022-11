Continua Faenza Rock: tante band sul palco per la seconda semifinale

Orario non disponibile

Ancora musica al Piccadilly Club Rock & Jazz di Faenza. Nel locale si svolge la seconda semifinale di Faenza Rock venerdì 2 dicembre con ospite il cantautore Martino Chieffo e alcuni giovani artisti emergenti. Apriranno come guest l'Artistation Big Band, grande big band giovanile faentina proveniente dalla scuola Artistation, e le Emnisurela, duo formato da Anna e Angela De Leo. In gara per la semifinale ci saranno poi il cantautore Il Curto, i 100 Mornings, Jacopo Guerra & la sua Band, i Cardboard Shapes e Willer Pain.