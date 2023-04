Continua il Festival dell'aquilone: oltre 250mila visitatori nel primo fine settimana

Con un record assoluto di oltre 250mila visitatori, registrato già solo nel primo fine settimana della manifestazione, Artevento Cervia - Festival Internazionale dell’Aquilone prosegue e si prepara per la fase finale delal 43esima edizione. Fino al 1° maggio, sulla Spiaggia di Pinarella di Cervia, il festival offrirà al pubblico artisti del vento, designer e appassionati che si uniscono per tuffarsi nella magia di una pratica nata oltre 2500 anni fa, l’arte eolica.

Il programma del secondo weekend

Venerdì 28 aprile si comincia alle ore 10.00 con la consueta apertura dell’Area aquiloni d’arte ed etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area esibizioni dove poter assistere allo spettacolare volo degli aquiloni e alle prove libere di volo acrobatico. Il programma della giornata entra nel vivo alle ore 14.30 con la “Sky Gallery” dei Maestri del volo italiani e si prosegue alle 15.30 con le delegazioni di Argentina, Australia, Belgio, Colombia, Inghilterra, Paesi Bassi e Scozia. Il pomeriggio si conclude alle 16.00 con “Sport Kite Show” la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team. Lo spettacolo di ARTEVENTO CERVIA prosegue anche di sera con “Hesperus, a dead live show”: il Circo Madera porta in scena alle 20.30 uno spettacolo di circo-teatro con musica dal vivo, acrobatica, comicità e nonsense. Un’esplosione di vitalità, una macchina del tempo che ci porta a ripercorrere l’esistenza dello spettacolo dal vivo.

Sabato 29 aprile si parte alle ore 10.00 con la consueta apertura dell’Area aquiloni d’arte e etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni; sempre dalle ore 10.00 presso la Reception di ARTEVENTO sarà possibile iscriversi al workshop giornaliero “In volo con le api”, un laboratorio pratico di costruzione di aquiloni. Il workshop si ripeterà anche nel pomeriggio. New entry della giornata è l’apertura dell’Area Stack e dalle ore 10.00 dove si potrà assistere alla gara “Cervia’s Cup”: i migliori aquilonisti al mondo si sfideranno in prove acrobatiche e di abilità, facendo volare i loro aquiloni nell’affascinante location di Pinarella di Cervia.

Si prosegue alle 15.00 con la “Sky Gallery” dedicata all’arte di Jorgen Moller Hansen, grande aquilonista danese, a cura del team inglese Felix Mottram The Decorators. Lo spettacolo di ARTEVENTO CERVIA continua alle 15.30 con la performance di teatro-danza di Elly Ginanti e Shima Ucrasena del Bali e alle 15.45 con la “Sky Gallery” delle delegazioni di Bali, Canada, Francia e Germania. Alle 16.15 ARTEVENTO CERVIA presenta lo spettacolo degli Ospiti d’onore della 43esima edizione: il Team Maori Te Kura O Hirangi si esibirà nei canti waiata e nella performance di kapa haka. Imperdibile poi la rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica delle 16.45 con lo “Sport Kite Show”. Torna inoltre l’appuntamento con il Circo Madera e lo spettacolo “Hesperus” che andrà in scena alle 17.00 e in replica alle 20.30. In programma inoltre durante la serata l’esibizione del Team Maori Te Kura O Hirangi, la Parata delle Bandiere e il volo per la Pace degli artisti del vento in arrivo dal mondo intero. Il tutto nel contesto della suggestiva iconica serata dedicata al mare e allo spirito di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale promosso dal festival.

La giornata di sabato prosegue fino a notte fonda con uno dei momenti più attesi e affascinanti del festival: la Notte dei Miracoli che a partire dalle ore 21.00 aprirà con lo spettacolo immersivo di arte eolica, che lascerà senza fiato il pubblico con musica e luci in riva al mare. Un evento eccezionale e di grande attesa, voluto, ideato e organizzato da ARTEVENTO CERVIA, sarà la presenza sul palco di Luciano Scalettari, presidente e fondatore dell’Onlus ResQ-PEOPLE SAVING PEOPLE e di Massimo Cirri, conduttore radiofonico del programma Caterpillar, i quali si collegheranno in diretta con Cecilia Strada sulla nave ResQ per ascoltare le ultime novità sull’attuale missione nel mare Mediterraneo. Il dialogo sarà arricchito da video proiezioni che illustreranno il lavoro complesso che l’Onlus affronta ogni giorno.

Domenica 30 aprile si parte alle ore 10.00 con la consueta apertura dell’Area aquiloni d’arte e etnici, l’Area aquiloni giganti e 3D Air Creations e l’Area delle Esibizioni. Per tutti gli appassionati dalle ore 10.00 presso la Reception di ARTEVENTO sarà possibile iscriversi al workshop giornaliero “In volo con le api”, un laboratorio pratico di costruzione di aquiloni che si ripeterà anche nel pomeriggio. Sempre alle ore 10.00 inizierà la “Cervia’s Cup” nell’Area Stak, la competizione di volo dei migliori aquilonisti al mondo. Dalle ore 10.30 per tutta la giornata presso la Reception di ARTEVENTO sarà possibile procurarsi l’annullo postale celebrativo dedicato alla 43 edizione del Festival e realizzato da Filatelia Poste Italiane.

Nell’Area esibizioni ci saranno diversi eventi duranti la giornata, a cominciare alle 14.30 con “L’aquilone storico”, un focus sulla storia dell’aquilone e sulle sue applicazioni in ambito meteorologico con Andrea Casalboni e Fausto Focaccia. Alle 15.00 si prosegue con la “Sky Gallery” del Team Carpe Diem dalla Svizzera e del Team Vulandra dall’Italia. Torna in scena alle 15.30 la performance di teatro-danza di Elly Ginanti e Shima Ucrasena del Bali. Alle 15.45 continua la “Sky Gallery” con focus su Kadek Armika del Bali e Anna Rubin dell’Austria. Alle 16.30 ARTEVENTO CERVIA dedicherà uno Speciale agli Ospiti d’Onore del 2023: il Team Maori Te Kura O Hirangi ammalierà il pubblico con le danze e i costumi tipici della Nuova Zelanda. Per le ore 17.00 è in programma l’attesa Rokkaku Challenge, un vero e proprio combattimento tra aquiloni. Sempre alle 17.00 Circo Madera stupirà il pubblico con lo spettacolo “A ruota libera”, uno show comico acrobatico che mescola il teatro all’arte di strada. Il pomeriggio si conclude alle 17.30 con la rassegna di esibizioni di volo acrobatico “Sport Kite Show. Il penultimo giorno di ARTEVENTO CERVIA chiude alle ore 20.30 con lo spettacolo “Hesperus” del Circo Madera.

Artevento giunge al termine con un’ultima giornata ricca di eventi ed esibizioni. Per l’ultima volta alle ore 10.00 aprono ufficialmente tutte le Aree del festival con tutti gli aquiloni in volo e la gara della “Cervia’s Cup”. Sempre dalle ore 10.00 presso la Reception di ARTEVENTO sarà possibile iscriversi al workshop giornalier “In volo con le api”, un laboratorio pratico di costruzione di aquiloni. In replica anche nel pomeriggio alle ore 16.00. Da non perdere alle ore 11.00 lo spettacolo “A Ruota Libera” del Circo Madera. Si entra nel vivo del programma dalle ore 12.00 con la premiazione STACK della “Cervia’s Cup” dove saranno “incoronati” i migliori piloti acrobatici del festival. Alle ore 14.00 il cielo di Pinarella di Cervia si trasforma in una grande tavolozza di colori con la “Sky Gallery” conclusiva dal titolo “Un cielo, un mondo” dove tutte le delegazioni faranno danzare i loro aquiloni. Spazio anche al teatro-danza: tornano sul palco di ARTEVENTO CERVIA Elly Ginanti e Shima Ucrasena dal Bali con “Il drago e la fenice”. Ultimo saluto anche agli Ospiti d’Onore 2023, il Team Maori Te Kura O Hirangi che salirà sul palco alle ore 16.00.

ARTEVENTO CERVIA conclude alle ore 16.00 con l’ultima esibizione di volo acrobatico “Sport Kite Show” e lo spettacolo “Hesperus” del Circo Madera. Durante i giorni di ARTEVENTO il Maestro giapponese Masaaki Sato sarà protagonista della mostra al Magazzino del Sale di Cervia nella Sala Rubicone dove saranno esposti circa 20 dei suoi aquiloni più famosi. Ogni giorno inoltre sarà possibile visitare i GIARDINI DEL VENTO, una delle principali attrazioni del festival: la più grande mostra all’aria aperta di air sculpures e installazioni eoliche dal mondo per celebrare l’arte ambientale e promuovere l’eolico come inesauribile fonte di energia rinnovabile. Sulla spiaggia di Pinarella di Cervia inoltre sarà possibile trovare il mercatino degli aquiloni, un’ampia area food e uno spazio giochi per i più piccoli.