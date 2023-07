Continua “L’AperiGene”, ospite di Gene Gnocchi sarà Orietta Berti

“L’AperiGene”, l’intervista-spettacolo condotto da Gene Gnocchi al Mic di Faenza, prosegue giovedì 6 luglio con Orietta Berti. Artista dalla voce inconfondibile, una carriera musicale iniziata all’inizio degli anni ’60, Orietta Berti è una delle interpreti più poliedriche della musica leggera italiana. Interprete di hit melodiche di grandissimo successo – con oltre 16 milioni di dischi venduti – il “ciclone Orietta Berti” è diventato negli ultimi anni anche presenza fissa in popolari trasmissioni televisive (Che tempo che fa, Il grande fratello, The voice senior, Quelle brave ragazze). Oltre, naturalmente, ad aver accompagnato le nostre ultime estati con quella che ne è stata la colonna sonora indiscussa, “Mille” (con Fedez ed Achille Lauro). Schietta ed instancabile, ironica e fulminea, “mille” saranno gli aneddoti, i ricordi, i retroscena inediti che Orietta racconterà nella seconda intervista-spettacolo condotta da Gene Gnocchi.

A partire dalle ore 18:30, possibilità di degustazione vino offerta da Caviro. Per chi entra entro le ore 17:30, sarà inoltre possibile visitare il museo con il biglietto dello spettacolo. Inizio spettacolo ore 19.30. I biglietti sono acquistabili in prevendita recandosi in giorni precedenti allo spettacolo direttamente alla biglietteria del MIC, oppure on line su https://www.micfaenza.org/events/category/spettacolo/. Parte dell’incasso sarà devoluto a favore delle persone colpite dall’alluvione. ll 6 luglio si conclude il 13 luglio con Gerry Scotti. Lo spettacolo sarà realizzato anche in caso di pioggia. Informazioni: 0546697311, info@micfaenza.org, MIC Faenza, viale Baccarini 19, Faenza.