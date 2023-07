Continua l'estate rovente dei Samantha Rocks: l'energia del rock sulla spiaggia

Continua l’estate rovente dei Samantha Rocks. Venerdì 21 luglio il gruppo romagnolo sarà in scena al Bagno Marisa 48 di Marina Romea. A partire dalle ore 21 i Samantha Rocks proporranno infatti il proprio repertorio per una serata ad alto tasso energetico. Sarà l’occasione giusta per ballare, cantare e scatenarsi sulla sabbia al ritmo incalzante dei maggiori successi rock e alternative degli ultimi decenni. Naturalmente sarà anche possibile cenare sul posto grazie alla rinomata cucina del Bagno Marisa.



I Samantha Rocks surfano nella storia del rock dagli anni ‘70 in poi, con un sound che attraversa l’iconico pop anni ‘80 e l’alternative rock degli anni ‘90, ed è composto da: Cristina “Itsakindofmagic” Ferretti (voce), Daniele Scarazzati (chitarra), Lorenzo Monti (basso), Michele Eviani (batteria). Il gruppo trasmette con passione l’energia del rock, proponendo pezzi degli Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, Foo Fighters, No Doubt per giungere a Prince e ad autentici mostri sacri quali Ivan Graziani e Stevie Wonder, e anche qualche sorpresa. ll Bagno Marisa 48 si trova in Viale Italia, 85, a Marina Romea. Per prenotazioni tel. 0544/446854.