Continuano a Bagnacavallo “Laboratori nel bosco al calar della sera”

Continuano al Podere Pantaleone di Bagnacavallo ai “Laboratori nel bosco al calar della sera”. Già esauriti i posto per l’appuntamento di venerdì 19, dedicato a “Facce d’albero”, mentre alcuni posti sono disponibili per l’ultimo, in programma venerdì 26 luglio: il laboratorio di manipolazione con l’argilla “Ceramiche Sylvatiche”.

L’iniziativa, per bambini da 5 a 12 anni e famiglie, è a partecipazione gratuita ma è necessaria la prenotazione. La durata prevista è di due ore, dalle 20.30 alle 22.30. Prima del laboratorio ci sarà la possibilità di un picnic alle 19.30, con gli organizzatori che offriranno vino e frutta bio.

Si consiglia di indossare scarpe chiuse. In caso di maltempo l’evento sarà recuperato la sera successiva. Il Podere Pantaleone, che fa parte del Ceas dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è in vicolo Pantaleone 1, laterale di via Stradello. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turismo Bassa Romagna: 0545 280898 (dal lunedì al sabato 9.30-12.30). Podere Pantaleone: 347.4585280.