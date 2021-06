Continuano i live dal balcone: spazio al duo La volta buona

Venerdì 11 giugno a Faenza prosegue la rassegna Balconi & Cortili. Appuntamento alle 20.30 in Corso Mazzini con il concerto dal balcone sopra al negozio Benetton de La Volta Buona, il duo formato dalla cantante Rita Zauli e dal chitarrista Francesco Chiari. Il duo propone un vasto repertorio di successi internazionali del rock e del folk, arrangiati in modo originale e riproposti al pubblico in chiave acustica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...