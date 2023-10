Un incontro dedicato al generale Li Gobbi, medaglia d'oro al valor militare

Sabato 14 ottobre, alle 17, nella Sala Palazzo Vecchio di Bagnacavallo l’associazione Wartime Friends organizza un incontro dal titolo “Un ufficiale italiano dalla Resistenza all’Aliyah Bet” a cui parteciperà anche la vicesindaca Ada Sangiorgi. L’iniziativa è dedicata alla vicenda del generale di corpo d’armata dell’esercito italiano Alberto Li Gobbi (1914-2011), medaglia d’oro al valor militare per la sua attività nella Resistenza, che nel 1945-1947 si adoperò, nell’ambito dell’operazione in codice Aliyah Bet, per trasferire in Palestina oltre 25.000 ebrei sopravvissuti all’Olocausto.

"Impiegando mezzi di trasporto lasciati dagli Alleati sul suolo italiano – spiegano da Wartime Friends – l’operazione del generale Li Gobbi costituì uno straordinario successo, anche alla luce delle difficoltà dovute al blocco navale dei porti posto in essere dalla Marina britannica. Questa sua azione gli valse un riconoscimento ufficiale, conferito dal primo ministro d’Israele Rabin nel 1992, come eroe dell’Aliyah Bet".

All’incontro saranno presenti i figli del generale, Aldo e Antonio (anch’egli generale), che insieme al professor Luca Alessandrini, già direttore dell’Istituto storico Parri Bologna Metropolitana, illustreranno la vita, il valore umano e l’azione di Li Gobbi e delle donne e uomini che ne hanno condiviso l’impegno. L’iniziativa, a ingresso libero, ha il patrocinio e il contributo del Comune di Bagnacavallo.