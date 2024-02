L'intelligenza artificiale nella progettazione e nell'arte: all'Isia si discutono scenari, rischi e tutele

Giovedì 7 marzo alle ore 17.30, l'ISIA di Faenza ospita la conferenza e tavola rotonda "AI. Intelligenza artificiale nella progettazione e nell'arte. Scenari, rischi e tutele", con il patrocinio della Provincia di Ravenna, Comune di Faenza, Ordine degli Architetti di Ravenna, GS & Partners. Interverranno Massimo Isola, sindaco di Faenza, Maria Concetta Cossa, direttrice di ISIA Faenza, Nicola Montini, architetto.



L'intelligenza Artificiale può essere utilizzata come strumento per esprimere la creatività, e gli artisti possono utilizzarne gli algoritmi per riflettere sulle possibilità di fusione tra arte digitale e fisica, unendo mondi apparentemente separati attraverso installazioni e opere immersive. L'avvento dell'AI nel campo dell'arte contemporanea pone nuove e vecchie domande sulla natura stessa della creatività. Può facilitare nuove espressioni artistiche e metterne in crisi altre, ma ci sfida anche a ripensare che cosa significa essere creativi. L'impatto di queste tecnologie ha un effetto nel nostro modo di concepire, percepire e interpretare le immagini, sollevando questioni fondamentali riguardanti l'etica, l'estetica e la definizione stessa di creatività nell'era digitale.

L'AI può inoltre essere integrata con successo nei processi aziendali ed essere un alleato fondamentale nel risolvere problemi complessi nel settore della progettazione e dell'arte e può essere utilizzata per suscitare emozioni attraverso il design, creando connessioni più profonde tra gli utenti e i prodotti, spazi o opere d'arte.

Tuttavia l'AI può presentare dei rischi legati al suo uso in ambito di opere di ingegno e creative e alle problematiche del diritto d’autore, che vede il concetto di creatività sotto attacco da parte della tecnologia con un orizzonte giuridico ancora tutto da definire, e che vede la necessità di tutelare le opere prodotte dall’AI.



I relatori, Gabriele Strada, avvocato, Alessandro Delfino, sviluppatore software, Francesco D'Isa, filosofo, Andrea Meregalli, architetto e artista, e Giorgio Gurioli, designer, affronteranno diversi temi tra cui:

- AI nel mondo dell'arte, fase interlocutoria o parabola discendente?

- Ai e diritto d’autore 4.0: quale tutela alle opere create dall’AI?

- progettare con AI: il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel processo creativo;

- AI e Identita? Culturale: come l'AI influenza la formazione dell'identita? culturale attraverso l'arte e la progettazione.



Posti limitati, iscrizione obbligatoria, per iscriverti clicca qui