Una conversazione in biblioteca con Paola Pallottino e Diego Dalla Palma

Mercoledì 8 marzo alle 17.30 presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense si terrà un incontro con Paola Pallottino e Diego Dalla Palma in occasione del finissage della mostra su Emma Calderini, visitabile presso il Corridoio Grande. La mostra Emma Calderini. Storie di lana, seta e crinoline, curata da Daniela Poggiali, ha messo a fuoco la vita e le opere di un’artista ravennate divenuta celebre per il suo lavoro di costumista e di storica del costume: nella giornata internazionale di celebrazione dei diritti delle donne, la conversazione proposta in Classense assume un’importanza particolare perché ci ricorda la lunga carriera di Emma Calderini ma anche quella di altre costumiste e illustratrici che, in un’epoca diversa dalla nostra, sono riuscite a emergere grazie al loro talento e alla loro arte. Il lungo cammino di conquista dei diritti civili da parte delle donne passa anche attraverso le opere e la vita di queste figure femminili straordinarie.

Ospite della conversazione, intitolata "Emma Calderini e le altre. Storie di donne tra teatro, cinema e illustrazione", è Diego Dalla Palma, celebre autore d'immagine e imprenditore, oltre che scrittore e personaggio televisivo, che agli inizi della sua carriera ha collaborato con Emma Calderini: una voce preziosa proprio perché testimonianza diretta dell’operato della Calderini. Insieme a Dalla Palma interviene Paola Pallottino, scrittrice, docente universitaria, storica dell’arte e dell’illustrazione che darà spazio ad altre importanti costumiste e illustratrici che hanno lavorato in Italia e che meritano di essere ricordate per le loro geniali creazioni.