"Giornate da Libridine": una conversazione sul romanzo moderno con Sebastiana Nobili

Il 25 marzo, alle ore 18.00, arriva a Ravenna il penultimo appuntamento con la stagione 2022-2023 delle "Giornate da Libridine", la rassegna culturale ideata da Cooperativa Sociale San Vitale per dare visibilità ai tanti talenti e alle tante storie che il nostro territorio sa esprimere. Ospite di questo nuovo evento - che si terrà negli spazi della libreria "Libridine" in viale Baracca 91 – sarà Sebastiana Nobili, studiosa di letteratura e docente di Letteratura Italiana all'Università di Bologna presso il Dipartimento di Beni Culturali di Ravenna. La professoressa Nobili, partendo dagli esempi dei grandi romanzi dell'Otto e del Novecento - da Balzac a Verga, da Dickens a Wharton – discuterà dello stretto legame tra vita e romanzo, e di come la letteratura occidentale abbia fornito una lente per osservare l’esistenza umana e comprenderla in profondità. L’evento è a ingresso libero.