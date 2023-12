Cori e orchestra per il Concerto di Natale a Lido Adriano

Indirizzo non disponibile

L’Associazione “Amare Lido Adriano”, in collaborazione con la Parrocchia di Lido Adriano, organizza la XIV edizione del “Concerto di Natale” che si terrà sabato 9 dicembre alle ore 20,45 presso la Chiesa San Massimiliano Kolbe in viale Manzoni, 381. Si esibiranno per l'occasione il Coro della Chiesa di San Massimiliano Kolbe, diretto dai maestri Giusi Diotallevi e Claudio Samorè, gli allievi della scuola di musica Mama’s e l'Orchestra dei Giovani di Ravenna diretta dai maestri Franco Emaldi, Mauro Vergimigli e Marco Paganell. Ingresso libero.