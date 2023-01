Coriandoli, maschere e carri allegorici: a Ravenna sfila il Carnevale dei Ragazzi

Coriandoli, maschere, costumi e carri allegorici tornano a essere protagonisti nelle strade di Ravenna. Si rinnova nel 2023 l'appuntamento con il Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna. Domenica 12 febbraio torna la grande sfilata nel centro storico che partirà alle 14.30 in via di Roma e lungo i viali che circondano i Giardini Pubblici. La settimana dopo, domenica 19 febbraio,la sfilata si terrà invece a Marina di Ravenna. Protagonisti sono come da tradizione i carri allegorici e i gruppi mascherati delle parrocchie diocesane che porteranno allegria e sorprese per le strade della città. In caso di maltempo nella giornata della sfilata del 12 febbraio, la parata del 19 si terrà a Ravenna.