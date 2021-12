Coro e rock'n roll sotto l'albero di Natale: il doppio concerto in piazza

Sabato 11 dicembre è tempo di Rock'n Roll Christmas. In Piazza del Popolo a Ravenna, alle ore 16.00, un appuntamento sotto il grande albero di Natale per ballare e cantare insieme agli allievi del Centro Mousikè che si esibiranno in un concerto all'insegna del rock'n roll, allietando il pubblico con i più grandi classici di Natale. Alle 17.30 la musica continua poi con il coro To Be Choir.