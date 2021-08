Coro e solisti per un'emozionante alba musicale sulla spiaggia

Sabato 14 agosto, vigilia di Ferragosto, alle ore 5.30, è in programma al Bagno Sirenetta di Marina Romea un emozionante concerto in riva al mare. Protagonisti sono Valentina Cortesi alla voce, Giovanni Sandrini alla chitarra acustica, Enrico Ronzani al piano, Alessandro Scala al sax, insieme al To Be Choir, coro del Centro Mousiké diretto da Valentina Cortesi. Ingresso libero.