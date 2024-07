Fare sport all'aperto "battendo" la calura: al via "Corri Marina all'Alba"

Un modo per combattere le alte temperature durante la giornata e la voglia di promuovere e far conoscere il nuovo Parco Marittimo che scorre lungo il litorale ravennate. Con questi obiettivi il comitato Uisp Ravenna-Lugo, in collaborazione con dell’Asd Locomotiva Ravenna, ha organizzato “Corri Marina all’Alba”. L’appuntamento è per domenica 21 luglio, con ritrovo alle ore 5.00 al Bar Scirocco del porto turistico di Marinara a Marina di Ravenna e partenza alle ore 5.50.

Una manifestazione ludico-motoria con due percorsi tra i quali scegliere: il primo da 5 e il secondo da 10 km. L’occasione per fare attività prima della calura in uno scenario di rara bellezza a due passi dal mare e per tornare ancora una volta sulle passerelle del Parco Marittimo che connette la spiaggia alla pineta, con un progetto che, quando sarà ultimato, cambierà radicalmente l’aspetto di tutti i nove lidi di Ravenna.

Per informazione: chiamare Sostene 347.4160979 oppure Francesco 347.1383266 o scrivere una mail ad asdgslocomotiva@gmail.com.