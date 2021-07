Corsa all'alba con la "Sveglia Presto Running"

Tutti pronti a correre domenica 11 luglio con la Sveglia Presto Running, corsa/camminata di 9 e 5 km organizzata da Le Linci e giunta alla settima edizione.

Ritrovo a partire dalle 5 presso il Circolo Arci “Il Botteghino” in via S.Mamante 69 a Faenza, per andare a sciogliere le gambe, mentre il sole si alza ad illuminare le salite e discese di Via Castel Leone, Via Roncona e Via S. Mamante. La partenza sarà libera dalle ore 5:59 alle 6:29.

Non sarà possibile iscriversi sul posto, ma solamente on line tramite il sito Corri con le Linci oppure attraverso la mail svegliaprestorunning@gmail.com entro giovedì 8 luglio. L’iscrizione alla corsa, al costo di 8 euro fino ad un massimo di 200 partecipanti, prevede anche la colazione e il gadget della manifestazione. Per i bimbi sotto i 10 anni nessun costo di iscrizione.