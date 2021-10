Pronti a giocare: torna il corso di scacchi per adulti

Parte nella sede dell’A.S.D. Ravenna Scacchi il corso di primo livello di scacchi per adulti. Un totale di sei lezioni che si svolgono tutti i martedì dal 9 novembre al 14 dicembre ore 21-22.30. Costo: 80 € inclusa l’affiliazione per l’A.S. 2021/2022.

L’A.S.D. Ravenna Scacchi dispone di una Scuola di scacchi federale altamente qualificata nell’insegnamento e nella crescita agonistica, riconosciuta dalla

Federazione Scacchistica Italiana (FSI). Gli istruttori che insegnano possiedono una comprovata esperienza didattica e agonistica, caratteristiche fondamentali per dare la giusta impostazione agli allievi sin dalle prime mosse.



Scopo del corso è quello di fornire agli allievi le conoscenze di base ed i rudimenti della tattica e della strategia scacchistica. Il corso si articola in 6 lezioni della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuna. Per ciascuna lezione viene fornito tutto il materiale di supporto (dispense, scacchi e scacchiere) oltre ad alcuni esercizi da svolgere a casa. Informazioni e iscrizioni: ravennascacchi@libero.it Igor Giussani 338 2156624