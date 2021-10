Un corso per migliorare la la comunicazione fra genitori e figli

Quando la comunicazione genitori e figli sembra essere diventata come quella tra extraterrestri è fondamentale conoscere strumenti pratici che creino vicinanza e dissolvano la lontananza. Sabato 30 ottobre, a Villa Abbondanzi a Faenza, si svolge un corso, rivolto a genitori e insegnanti, per imparare strategie mentali e psicologiche per essere efficaci comunicatori senza il bisogno di alzare la voce o dare punizioni. Il corso sarà tenuto da Consuelo Zenzani, psicologa, psicoterapeuta e family life coach.

Durante il corso si imparerà: a entrare in uno stato mentale di calma e di positività; a gestire le situazioni; ad accedere a stati emozionali potenzianti per fare andare al meglio una situazione che normalmente avrebbe preso una brutta piega; quali sono i 7 comportamenti tossici che minano la relazione con il figlio e la sua autostima; quali sono i 3 atteggiamenti vincenti che creano reciproca fiducia e intesa; a gestire la rabbia e le bugie; a risaltare i talenti del figlio perché senta la sua unicità. Durante il corso, i bambini potranno essere affidati alle educatrici di Kid Lights che per l'occasione attiveranno il programma ludico esperienziale "Kid Lights Ranch", uno spazio in cui i bambini possono ritrovare la loro armonia con un percorso ludico che combina attività creative e di consapevolezza corpo-mente, con attività di astrazione tecnico-scientifica. Per info e prenotazioni, chiamare Giorgia al 370.3562124 oppure mandare una e-mail a infocorsi@consuelozenzani.it