Cortei, musica e rievocazioni storiche: l'anniversario della Liberazione di Cervia

Un grande programma di eventi celebra il 77esimo anniversario della Liberazione di Cervia. Si parte venerdì 22 ottobre ore 16.00 alla Sala Rubicone, con l'inaugurazione della mostra “Carte e Tavole” a cura di Annalisa e Fulvio Penso, organizzata dall’Associazione culturale “Menocchio”. La mostra rimarrà aperta fino al 2 novembre tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00. Sempre venerdì, ore 21.00, al Teatro comunale “Walter Chiari” Spettacolo teatrale “Agenda resistente” ispirato ai racconti della staffetta partigiana Elide Cenacchi, con Silvia Dall’Ara e Michele Zizzari, regia Michele Zizzari. Sabato 23 ottobre ore 8.30 si svolge la deposizione di corone sui cippi del territorio cervese.

Domenica 24 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 15:00 in Piazza Garibaldi sarà una giornata memorabile in ricordo della liberazione di Cervia con tutte le autorità cittadine. Alle ore 10,00 in Piazza Garibaldi a cura dell’Associazione “Gotica Romagna” si svolgerà una rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca. Il ritrovo della colonna sarà dalle ore 7.00 alle ore 9.00 a "La Casina" a Tagliata di Cervia nel Parco dei Gemelli, con colazione a buffet offerta dalla Proloco Riviera dei Pini.

L'ingresso in Cervia vedrà protagonisti rari mezzi dell'epoca incluso cingolati, corazzati, ambulanze, jeep, moto. Inoltre è prevista una suggestiva ricostruzione narrata degli accadimenti storici durante l'ingresso dei circa quaranta figuranti e dei veicoli che sosteranno in Piazza Garibaldi per la mostra al pubblico. Verranno utilizzati veicoli ex militari originali in tutte le loro parti, e uomini in divise storiche appartenuti prevalentemente agli schieramenti della 8° armata inglese, creando così un vero e proprio "museo a cielo aperto " che resterà in Piazza Garibaldi fino alle ore 15.00. L’Associazione “Gotica Romagna” si occupa di attività di ricerca, tutela, promozione e valorizzazione dei siti e dei manufatti d’interesse artistico e storico presenti sul territorio, risalenti al periodo dell’ultimo conflitto mondiale di interesse, e di promuovere eventi a scopo didattico e culturale per la conservazione della memoria storica. Ad accogliere la sfilata, il tradizionale Concerto del Corpo bandistico “Città di Cervia”. Alle ore 10,30 si terrà il Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico.