Corteo, biciclettata e buffet: Massa Lomnbarda celebra la Festa della Liberazione

Indirizzo non disponibile

Lunedì 25 aprile Massa Lombarda celebra il 77° Anniversario della Resistenza e Liberazione dal nazifascismo con eventi che coinvolgeranno i cittadini di tutte le età. In apertura di giornata ci sarà la deposizione di corone ai cippi Dini e Salvalai e a Villa Serraglio. A seguire, alle 9.15 si terrà la Santa Messa nella Chiesa di San Paolo. Alle 10 partirà il corteo che percorrerà il tratto da Piazza Matteotti a Piazza U. Ricci dove verranno deposte le corone al Monumento ai Caduti Partigiani.

Successivamente in Piazza Matteotti interverranno: Daniele Bassi, Sindaco di Massa Lombarda e Presidente del Comitato Unitario Antifascista; Delegazione della Città gemellata di Parenzo; Lucia Ricci, Componente del direttivo ANPI di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno; Mauro Remondini Presidente dell’ANPI sez. “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno. A chiudere, gli alunni delle classi quinte delle Scuole elementari “L. Quadri” e “A. Torchi” presentano: “Pensieri in Libertà”. Alle 14.45 parte la biciclettata dal titolo “In bici nella memoria” con partenza dal Monumento ai Caduti fino ai Cippi della Resistenza di via Vignole. A ogni tappa breve esposizione dei fatti accaduti e al termine un buffet di ristoro. Il tour è a cura dell’ANPI - sez. “Giuseppe Baffè”.