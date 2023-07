“Così si suonava in Paradiso”: il concerto tra rock e blues di Andrea Mingardi

Indirizzo non disponibile

Prende il titolo dal suo ultimo libro, ‘Così si suonava in paradiso’, il concerto che Andrea Mingardi porta il 28 luglio, ore 21, alla Darsena del Sale di Cervia. Uno spettacolo particolare, immaginato dal musicista bolognese come un viaggio attraverso l’età d’oro delle orchestre, dei dancing, delle sale da ballo dove le big band suonavano per ore, proponendo un repertorio dove i brani originali si mescolavano con i classici che dominavano le classifiche internazionali

Rock’n’roll, funky, rhythm’n’blues suonato da una band, la Rossoblues Brothers Band, che trasformerà per una notte la Darsena del Sale di Cervia in un dancing, di quelli che hanno fatto la storia della musica italiana e che proprio in Emilia-Romagna sono stati la scuola dove si è formata la grande canzone d’autore. Il concerto è soprattutto un omaggio al pop, alla danza, alla gioia di trascorrere una sera insieme provando il piacere, oggi sempre più raro, di divertirsi con la musica dal vivo

Una ‘missione’ per Andrea Mingardi, raccontata nel suo libro più recente, ‘Così si suonava in paradiso’, che dà il titolo alla serata, la rievocazione di un’epoca, tra gli anni 60 e i 70, nella quale per un musicista tutto appariva possibile e la fama era segnata dalle sale affollatissime di ballerini di ogni età che si incontravano, si conoscevano, facendo di questi spazi anche luoghi con una importante funzione sociale.