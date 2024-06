Da giochi e cosplay alla fiera del disco: un intero mese di eventi in piazza a Marina

Una piazza dedicata alle fiere, al divertimento e allo stare insieme. Questo è l'obiettivo che la Pro Loco di Marina di Ravenna ha fissato per l'inizio della stagione estiva. Mentre partono le modifiche alla circolazione, nella località turistica si entra nel vivo nella programmazione di eventi, a partire dal Marina Cosplay & Games, festival giunto ormai alla terza edizione e che raduna ogni anno nel centro della cittadina un gran numero di appassionati. Come negli scorsi anni, il festival dedicato al mondo del fantasy, dei giochi e dei fumetti, si avvarrà di una struttura coperta in piazza Dora Markus per ospitare espositori e tavoli per i gamers.

E proprio da qui parte la novità annunciata dal presidente della Pro Loco, Marino Moroni, una soluzione che "sperimentiamo dopo 2 anni di lavoro e che lo scorso anno non avevamo potuto mettere in pratica a causa dell'alluvione". L'idea è quella di mantenere la struttura coperta attiva nella piazza di Marinara per tutti i weekend di giugno "per portare attrattività in paese". Insomma, il Marina Cosplay & Games è solo un anticipo delle attrazioni in programma nella località. Dopo manga e giochi si passerà infatti alla Fiera dell'elettronica di consumo (8-9 giugno), poi alla Fiera delle Figurine (15-16 giugno), alla Fiera del Vintage Store (21-23 giugno), e infine alla Fiera del Disco e Cd (29-30 giugno). Si tratta in tutti i casi di eventi gratuiti.