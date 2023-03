Cotignola: "Affascinante", una mostra collettiva sulla cartapesta al museo Varoli

Venerdì 17 marzo alle 18.30 a Cotignola a Palazzo Sforza, in corso Sforza 21, inaugura «Affascinante», una mostra collettiva di indagine e valorizzazione riguardo l’utilizzo della cartapesta nell’arte contemporanea.

L’evento, a cura del cotignolese Gioele Melandri, nasce da una suggestione dell’artista Luigi Antonio Presicce, co-curatore della mostra, e prevede la partecipazione di circa cinquanta artisti di diverse generazioni, tra i più interessanti nel panorama nazionale. All’interno degli spazi espositivi del museo troveranno dialogo gli autoritratti in cartapesta realizzati da questi ultimi appositamente per l’occasione (uno per ciascun artista coinvolto), i quali daranno vita a una comunità effimera di maschere, burattini, mummie e pupazzi. Uno spazio abitato da tanti Narciso, autoritratti realizzati guardano all’interno più che all’esterno, trasfigurazioni in carta e colla di ciò che l’anima di ogni artista cerca di carpire e di tradurre.

L’obiettivo dell’esposizione è inoltre quello di valorizzare l’idea di comunità aperta e mutevole in cui gli artisti possono incontrarsi, conoscersi, dialogare e sviluppare la propria ricerca in una dimensione collettiva.

Gli artisti coinvolti sono: Francesco Arena, Silvia Argiolas, Mattia Barbieri, Grazia Amelia Bellitta, Jacopo Benassi, Thomas Berra, Martina Bruni, Michele Bubacco, Canemorto, Anna Capolupo, Valeria Carrieri, Carlos Caruso e Lorenzo Ermini, Edoardo Ciaralli, Matteo Coluccia, Andrea Contin, Lorenzo D’Anteo, Paolo De Biase, Roberto De Pinto, Elisa Filomena, Serena Fineschi, Antonio Fiorentino, Stefano Giuri, Agnese Guido, Piotr Hanzelewicz e Davide Serpetti, Francesco Lauretta, Matthew Licht, Valentina Lupi, Monica Mazzone, Davide Mancini Zanchi, Jimmy Milani, Dario Molinaro, Marco Musarò, Matteo Nuti, Marco Pace, Play girls from Caracas, Aronne Pleuteri, Gioacchino Pontrelli, Luigi Presicce, Fabrizio Prevedello, Giulia Querin, Giuliano Sale, Marta Sesana, Rachele Tinkham, Flaminia Veronesi, Vinicio Venturi, Andreas Zampella.

La mostra, organizzata dal museo civico Luigi Varoli in collaborazione con la Pro loco di Cotignola e col sostegno del Gruppo Hera, resterà aperta dal 17 marzo al 14 maggio il venerdì dalle 16.30 alle 18.30; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Sono in programma inoltre due visite guidate: sabato 25 marzo e sabato 1 aprile, entrambe alle 18.30. Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al 320 4364316, mail museovaroli@comune.cotignola.ra.it.