Cotignola: al Teatro Binario torna "Ciuf Ciuf", rassegna per le famiglie

Al Teatro Binario di Cotignola torna la rassegna Ciuf-Ciuf, dedicata alle famiglie, con due appuntamenti tra burattini e magie, storie di avventura e peripezie sgangherate. Ad aprire, sabato 25 febbraio alle 20.45, sarà la nuova produzione di Nata Teatro “Don Chisciotte – Storie di latta e di lotta” con Cinzia Corazzesi e Andrea Acciai. Un omaggio al capolavoro di Cervantes attraverso lo sguardo dell’artista Teatrante che ricerca, studia, si immerge profondamente e follemente nei mondi che vuole esplorare. Ecco che nel cuore e nella mente dell' Artista, protagonista dello spettacolo, si insinua insistentemente il bisogno di raccontare la storia di Don Chisciotte. Con la forza della sua fantasia e degli oggetti metallici di uso comune, dove la “Latta” dei materiali diviene suono e simbolo della Lotta del famoso cavaliere errante, pian piano trasforma utensili in costumi, stoviglie in armature, oggetti metallici in armi sonanti come le armature da battaglia, come le spade dei duelli. Anche i burattini, unici nel loro genere perché realizzati in alluminio dal maestro scultore Cesare del Brenna, scintillanti, sonanti e ruvidi sono stati costruiti appositamente per accrescere e arricchire la suggestione del racconto, che si fa adatto anche ai più piccoli rendendo il messaggio ancor più universale. In questo mondo di suoni e suggestioni, l’artista visionario darà vita alla storia di Don Chisciotte, in cui si identificherà personalmente e nel gioco del “doppio”, dell’attore uomo con burattino di se stesso, convincerà il suo originale Servitore e burattino Sancho Panza a seguirlo in giro per il mondo: i due andranno a caccia di ingiustizie, torti da sanare, deboli da difendere e giganti prepotenti da sconfiggere.



Il secondo appuntamento sarà il 25 marzo, sempre alle 20.45, con protagonisti un Mago e il suo assistente dalla sfrenata voglia di conquistare la scena. Concepito come uno spettacolo muto “Mago per svago” - questo il titolo dello spettacolo – è tutt’altro che silenzioso.



La rassegna, adatta ad un pubblico dai 4 ai 104 anni, è organizzata dall’Associazione Cambio Binario con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cotignola. Per informazioni e prenotazioni: 373 5324106 oppure info@cambiobinario.it Ingresso unico: 5 euro