Cotignola: al via la rassegna cinematografica dedicata al regista Nevio Casadio

Al teatro Binario di Cotignola sono in arrivo quattro appuntamenti con «Nevio Casadio, un viaggio nel cinema», la rassegna dedicata al cinema documentario del regista originario di Cotignola, curata dall’associazione Filmeeting in collaborazione con il Comune di Cotignola.

Le proiezioni si terranno il martedì alle 20.30 tra novembre e dicembre. Si parte il 7 novembre con la proiezione di Tonino Guerra. L'Ulisse di campagna di Nevio Casadio, con ospite il regista in dialogo con Andrea Valmori di Filmeeting; il 14 novembre Viva Fellini con ospite il critico e saggista Andrea Bisicchia in dialogo con Alessandro Cricca; il 28 novembre Il viaggio di Pupi vedrà ancora una volta il regista in dialogo con Andrea Valmori; ultimo appuntamento il 5 dicembre con il film Antonioni Point preceduto dall’introduzione di Alessandro Randi.

«In quanto giovani cinefili siamo subito stati entusiasti di poter curare una rassegna su Nevio Casadio - spiega Andrea Valmori, direttore artistico di Filmeeting -; una rassegna di taglio monografico alla scoperta del suo sguardo su quattro grandissime figure del nostro cinema. I quattro martedì di novembre al Binario offriranno infatti un viaggio affascinante e coinvolgente, arricchito dalla presenza di molti ospiti».

L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata scrivendo all’indirizzo email staff@filmeeting.it.Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 908836 (Comune di Cotignola).