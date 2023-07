Cotignola: "Mindfulness in natura", due incontri nel verde per ritrovare l’equilibrio interiore

Prosegue il percorso della Mindfulness con due serate divulgative all’aperto, in uno spazio di rigenerazione in natura, per coltivare il proprio benessere ed equilibrio. Gli incontri si svoleranno giovedì 20 luglio e giovedì 3 agosto dalle 19.30 alle 21 a San Severo di Cotignola, nel giardino dell’azienda agricola Solaroli Andrea, in via Maremme 11. Al termine delle serate sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

La pratica è dedicata agli adulti, dall’adolescenza in su; l'ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria scrivendo a eventi@comune.cotignola.ra.it, scegliendo tra una delle due date indicate (il programma è uguale in entrambe le occasioni).

Conduce gli incontri Debora Perini, naturopata, facilitatrice in mindfulness psicosomatica.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Cotignola.