Cotignola: prosegue "Fuori centro", la rassegna estiva all’aperto

A Cotignola prosegue anche nei mesi di agosto e settembre la rassegna estiva all’aperto Fuori centro, con proposte articolate nel capoluogo e nelle frazioni. Il cartellone, promosso e coordinato dal Comune di Cotignola, si compone dei progetti e delle proposte sia del Comune, sia delle associazioni del territorio.

Domenica 1 agosto alle 21 ci sarà un concerto del Quartetto d’archi della Young Musicians European Orchestra nella chiesa di San Francesco, con musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Anton Webern, Giovanni Sollima. Si esibiranno Andrea Timpanaro (Primo violino Ymeo), Aura Fazio, Marco Scandurra (violinisti), Marco Mauro Moruzzi (violoncellista).

Martedì 3 agosto al parco Bacchettoni di via Cairoli la Pro Loco di Cotignola organizza "A cena con Arialdo", una cena a tema dedicata ad Arialdo Magnani nel centenario della nascita, con la partecipazione di Cotignola Invita. Informazioni e prenotazioni a info@prolococotignola.com.

Si prosegue domenica 8 agosto alle 21, a Cassanigo nel giardino del ristorante Mazzoni (via Barbiana, 20) con la rassegna "I luoghi dello spirito e del tempo" per il concerto del duo Aonzo-Bandini, dedicato all’età d’oro del mandolino tra ’800 e ’900. A cura del Collegium Musicum Classense, in collaborazione con il Comune di Cotignola. Prenotazione obbligatoria e informazioni sul sito www.collegiummc.racine.ra.it.

Mercoledì 11 agosto alle 21 saliranno sul palco di piazza Vittorio Emanuele II Marina Massironi (FOTO) e il Trio Scumann con Il Bacio per la seconda tappa cotignolese di Viandante Festival. A cura di Ensemble Mariani ed Emilia Romagna Festival, in collaborazione con il Comune di Cotignola. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria al numero 0545 908826/71 (dalle 9 alle 13) o 339 8310504 (Whatsapp), email eventi@comune.cotignola.ra.it.

Sabato 21 agosto, sempre alle 21 al circolo parrocchiale di San Severo (via Madrane 16) la tappa cotignolese di Terrena - Land art in Bassa Romagna sulle tracce di Dante propone una conferenza della professoressa Filomena Montella e a seguire l’osservazione del cielo a cura del gruppo astrofi li Antares. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata allo 0545 908826/71 (dalle 9 alle 13), 339 8310504 (WhatsApp), email eventi@comune.cotignola.ra.it.

Martedì 24 agosto alle 21 nel giardino della Torre d’Acuto (corso Sforza), Ilva Fiori in dialogo con Gian Ruggero Manzoni presenta il suo libro L’am cuntéva. A cura del Comune di Cotignola. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata allo 0545 908826/71 (dalle 9 alle 13), 339 8310504 (WhatsApp), email eventi@comune.cotignola.ra.it.

Mercoledì 25 agosto alle 21 Viandante Festival conclude il suo viaggio in Bassa Romagna con Dante Suite. Maria Antonietta Centoducati e Carla They all’arpa daranno voce e suono ai versi del sommo poeta toscano, nella cornice del Parco Conti di Barbiano. A cura di Ensemble Mariani ed Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Cotignola. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata allo 0545 908826/71 (dalle 9 alle 13), 339 8310504 (WhatsApp), email eventi@comune.cotignola.ra.it.

Martedì 31 agosto alle 21 nel giardino della Torre d’Acuto Jacopo Lorenzini in dialogo con Jacopo Frey presenta il suo libro L’elmo di Scipio. Storie del Risorgimento in uniforme. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata allo 0545 908826/71 (dalle 9 alle 13), 339 8310504 (WhatsApp), email eventi@comune.cotignola.ra.it.

Venerdì 3 settembre la rassegna "Fuori dalle Balle" di Primola Cotignola arriva in piazza Vittorio Emanuele alle 21.30 con i Colonel V, con Paul Venturi (voce, banjo e chitarre), Piero Perelli (batteria e percussioni), Tiziano Popoli (multitrack sequenziale e synth analogico), e Sara Zannoni (voce e cori). Si prosegue sabato 4 settembre con Ayom, un mix di ritmi spesso sconosciuti con testi in portoghese, spagnolo, yoruba e Kimbundù e infine domenica 5 settembre con la proiezione del film Extraliscio - Punk da balera. La storia del duo musicale composto da Moreno Conficconi e Mirco Mariani. Posti limitati, prenotazioni e info a arenadelleballedipaglia@gmail.com 333 4183149.

Al parco Conti di Barbiano i giovedì 19, 26 agosto e 2 settembre ci saranno spettacoli di intrattenimento per bambini e giovani, con punto ristoro, a cura del Gruppo Giovani di Avis comunale Barbiano, in collaborazione con il Comune di Cotignola. Per informazioni scrivere a barbiano.comunale@avis.it.

Prosegue infine CINE-giro 2021, la rassegna di cinema itinerante organizzata dal Comune di Cotignola in collaborazione con Cineteca di Bologna e Cotignola Invita. Le proiezioni, sempre di lunedì con inizio alle 21, sono a ingresso gratuito. Il 2 agosto Azur e Asmar di Michel Ocelot al campo sportivo parrocchiale di San Severo (via Madrane, 16); il 9 agosto Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti al parco Pertini (parcheggio in via Cenacchio); il 23 agosto Dililì a Parigi di Michel Ocelot nel giardino della scuola primaria di Cotignola (via Marconi, 7) e infine il 30 agosto L’uomo che verrà di Giorgio Diritti nel giardino del teatro Binario (viale Vassura, 20). Durante le proiezioni sarà attivo un piccolo ristoro a cura di Cotignola Invita (il 2 agosto a San Severo il punto ristoro sarà a cura del circolo di San Severo).

Dal 6 agosto 2021 l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (green pass), che dovrà essere esibita all’ingresso