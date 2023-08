Cotignola: tornano le tradizioni contadine con la "Festa della Sfujareja"

A Cotignola torna la Sfujareja, che anche quest’anno si svolgerà nel cortile del Circolo campagnolo in via D’azeglio, da venerdì 1 a domenica 3 settembre. La manifestazione giunge alla 53esima edizione e anche quest’anno prevede musica, gastronomia, intrattenimento e folclore.

Si comincia venerdì 1 settembre alle 18.30 con l’apertura dello stand gastronomico, mentre alle 21 musica con il cotignolese Stefano Bandoli e la scuola di ballo Danze Romagna.

Sabato 2 settembre alle 18 è in programma la classica «Sbiciclettata del Passatore», pedalata per la campagna cotignolese, e il raduno di Apecar; per tutti i partecipanti, saranno disponibili un punto di ristoro con ciambella, vino e per i bambini un buon gelato.

In serata, a partire dalle 21, si balla sull’aia con Loris e Antonella. Alle 22.30 la cerimonia dell’imposizione del cappello a un personaggio cotignolese che si è distinto nel corso dell'anno per qualche merito speciale.

La festa prosegue domenica 3 settembre. Dalle 18.30 happy hour con drink, pestati, birra italiana e stuzzichini; dalle 20.30 in poi serata musicale con Veronica Ricci e Jastin Visani.

Durante le tre serate sarà possibile partecipare al gioco a quiz «Scopri il dialetto romagnolo» e i più svelti e preparati potranno vincere bottiglie di vino del Passatore.

Per tutta la durata della festa lo stand gastronomico aprirà alle 18.30 con polenta, pancetta e salsiccia in graticola, tagliatelle, cappelletti fatti a mano e il vino «del Passatore». Sarà inoltre disponibile un carro colmo di pannocchie per chi volesse portare a casa un ricordo della Sfujareja.



L’evento è organizzato dal Circolo campagnolo con il patrocinio del Comune di Cotignola.