Cotignola: tornano le vetture a pedali nel circuito del parco Pertini

Dopo tre anni di attesa, sabato 7 maggio tornano a Cotignola le Vap, le vetture a pedali. Nell'ambito delle manifestazioni della Festa d’Europa, le divertenti, ecologiche e velocissime vetture si contenderanno il XV Gran premio internazionale Cotignola - Europa.

A questa goliardica manifestazione, che vuole favorire la creazione di legami tra ragazzi e ragazze di diverse nazionalità, parteciperanno equipaggi provenienti da diverse città d’Italia, tra cui Isola della Scala (Verona), Avellino, e da altre nazioni come Francia e Repubblica Ceca. Quest’anno la scuola media «Luigi Varoli» di Cotignola si presenterà al via con quattro equipaggi tutti rinnovati nel look.

L’evento si svolgerà interamente al parco Pertini (via Sandro Pertini 2, parcheggio consigliato in via Cenacchio): alle 15 si comincerà con un giro attorno al laghetto, poi gli equipaggi eseguiranno la coreografia di presentazione. La partenza della gara vera e propria è prevista per le 16.30 e la vittoria andrà a chi avrà percorso più giri in 80 minuti.

A seguire le premiazioni: la classifica sarà stabilita per il 50% dalla velocità, calcolata sul numero di giri percorsi, e per il restante 50% dal look, cioè dall’idea che ha ispirato la forma dell’auto, da come la carrozzeria è stata realizzata, dai costumi dei quattro piloti e dall’animazione eseguita dalla squadra prima della gara.

Musica e animazione accompagneranno tutto il pomeriggio.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Cotignola, con il supporto della società ciclistica Cotignolese, dell’associazione Acropolis, Podisti Cotignola e altre associazioni, dell'istituto comprensivo «Don Stefano Casadio» e degli sponsor.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp al numero 0545 908871, email eventi@comune.cotignola.ra.it.