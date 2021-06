Cremante, Bellosi e Bruni presentano l’edizione critica dei Sonetti Romagnoli di Olindo Guerrini

Indirizzo non disponibile

Ad alcuni mesi dalla pubblicazione, l’Associazione Amici di Olindo Guerrini inizia un percorso estivo di presentazioni dell’edizione critica “definitiva” dei Sonetti Romagnoli, l’opera più celebre e diffusa di Guerrini. Il volume, edito da Longo, conta 850 pagine ed è commentato e curato dal professor Renzo Cremante dell’Università di Pavia, che ha coordinato uno staff di studiosi per dare vita ad un’edizione critica dei Sonetti davvero imponente.

La prima presentazione ufficiale del libro è in programma nel pomeriggio di giovedì 1 luglio alle 18.30, alla Biblioteca Classense, all’interno di “ScrittuRa Festival”. “Stecchetti nostro contemporaneo” è il titolo dell’incontro, che vedrà il professor Renzo Cremante e il saggista Giuseppe Bellosi (che ha collaborato in maniera corposa alla realizzazione del volume) dialogare con Arnaldo Bruni, docente di Letteratura Italiana all’Università di Firenze. Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria e gratuita, al sito Eventbrite.