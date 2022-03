'Crimini e sangue nel secondo dopoguerra a Ravenna', il nuovo libro di Albertano e Carnoli

“Nessuna verità. Crimini e sangue nel secondo dopoguerra a Ravenna” è il nuovo libro di Cesare Albertano e del compianto Saturno Carnoli, edito da 'Il Ponte Vecchio', che sabato 19 marzo verrà presentato alla biblioteca Oriani di Ravenna alle 17 nella sala Spadolini. Dialoga con l'autore Alessandro Luparini, direttore della biblioteca. "Ho sempre provato inquietudine verso ciò che è accaduto, con la curiosità e la voglia di capire, sempre insoddisfatto delle precedenti letture e delle precedenti interpretazioni - scrive Carnoli nel libro - L’obiettivo? Nessun rimpianto, nessuna condanna, nessuna verità".

"Ho il dovere di ricordare che Nino Carnoli è deceduto il 26 marzo del 2020 a causa dell’epidemia che ha pietrificato il mondo - scrive Albertano nella nota introduttiva - Fino alla fine dei suoi giorni ha riempito i suoi quaderni con appunti, consigli e indicazioni che riguardavano questo nostro lavoro ormai quasi terminato, invitandomi a concluderlo e a renderlo pubblicabile, fiducioso che al quinto libro scritto insieme la mia mano sapesse ormai essere tutt’uno con la sua. L’assenza di Nino non è stata però in alcun modo colmata e mi prendo la responsabilità di tutti quegli errori di forma e di sostanza che lui sicuramente avrebbe saputo correggere, occupandosi come sempre non solo della progettazione, della ricerca, della scrittura, ma anche dell’impaginazione e della resa tipografica del prodotto. La mia fatica, tuttora segnata dal dolore, è totalmente dedicata alla sua memoria".