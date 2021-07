Crossroads: a Fusignano concerto con Luca Aquino e Carmine Ioanna

Ancora un passaggio a Fusignano per l’edizione 2021 del festival itinerante Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna: giovedì 8 luglio al Parco Piancastelli, con inizio alle ore 21, si esibirà in concerto il trombettista Luca Aquino, che sarà affiancato dalla fisarmonica di Carmine Ioanna in un duo che sfuma i confini tra il jazz e le musiche del mondo. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano. Biglietti: prezzo unico euro 15.

“Aqustico” è melodia mediterranea, spunti balcanici, progressive e jazz in varie declinazioni (free, nordico...). Le composizioni originali di questo progetto hanno già trovato la via del disco (nel 2013, grazie all’etichetta Tuk di Paolo Fresu). Passando dallo studio al concerto, Aquino e Ioanna rinunciano all’accompagnamento di altri strumenti (il disco era in quintetto) per offrirsi nella icastica formula del duo, che esalta la dimensione romantica e sognante delle loro pagine musicali, nonché il dialogo tra gli strumenti.

Luca Aquino, nato nel 1974 a Benevento, inizia a suonare la tromba all’età di vent’anni. La lascia per passare al sax, poi la riprende e quindi l’abbandona nuovamente per terminare gli studi universitari. Solo alla fine di questi, sente che la musica è la sua strada e impugna definitivamente lo strumento d’ottone. Non ha avuto maestri se non Paolo Fresu nei seminari di Benevento e Nuoro e quindi possiamo considerarlo quasi completamente un autodidatta. Nella sua musica assumono grande rilievo espressivo il silenzio e l’elettronica, oltre a un timbro personale. Il suo esordio discografico risale al 2008 (Sopra le nuvole, Emarcy), poi arrivano Lunaria (2009) e il premio Top Jazz come miglior nuovo talento del jazz italiano. Luca Aquino ha quindi riscosso ampi consensi per i progetti “Icaro Solo” e “Italien Song”, oltre che per la sua fortunata collaborazione con Manu Katché. Le sue avventure musicali spaziano dal jazz all’hip hop, dal grunge alla musica d’autore, dal metal al pop e le colonne sonore.

Carmine Ioanna, nato ad Avellino nel 1985, si forma sia come pianista che come fisarmonicista seguendo gli studi classici. Il jazz è comunque da sempre parte dei suoi interessi. Ha suonato, mettendo in mostra esaltanti doti virtuosistiche, con Greg Burk, Ettore Fioravanti, Simona Severini, Roy Paci...

