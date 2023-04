Crossroads, sul palco il fantastico duo di Paolo Fresu e Uri Caine

Indirizzo non disponibile

Il Teatro Rossini di Lugo ospiterà un solo concerto dell’edizione 2023 del festival itinerante Crossroads. Si tratterà comunque di uno dei live più attesi del cartellone: il duo formato da Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti) e Uri Caine (pianoforte). Un abbinamento musicale pronto a rinnovare le sue meraviglie dopo oltre venti anni di collaborazioni: l’appuntamento è per mercoledì 19 aprile (inizio alle ore 21). Biglietti: prezzo intero euro 20; ridotto 16.

Sono innumerevoli i duetti di cui si è reso protagonista Paolo Fresu: in combinazioni geograficamente varie con Ralph Towner, Omar Sosa, Dhafer Youssef, Nguyên Lê, Bojan Z e in numerose declinazioni italiane con Antonello Salis, Furio Di Castri, Gavino Murgia, Gianluca Petrella, Daniele di Bonaventura, Danilo Rea, Dado Moroni, Ludovico Einaudi… In questa varietà di situazioni l’unica costante è l’inconfondibile suono di Fresu, il suo personalissimo ‘soffio’, la cesellatura delle linee melodiche, dove anche i silenzi cantano.

Ma tra i tanti incontri vis-à-vis di Fresu, quello con Uri Caine è probabilmente il più celebre, una tappa fondamentale della carriera di entrambi. Dal loro primo incontro nel 2002, passando per un paio di registrazioni discografiche (Things del 2006 e Think del 2009), Fresu e Caine hanno creato un sodalizio in cui si bilanciano perfettamente lirismo e scatti ritmici, blues, canzoni americane, repertorio jazzistico e preziose citazioni classiche.