Crossroads, in concerto la coppia Paolo Fresu e Bebo Ferra

Il Teatro Socjale di Piangipane ospita una nuova tappa di Crossroads. Appuntamento giovedì 23 settembre (in due distinti set, alle ore 20:30 e poi alle 22:30), con il duo che affianca Paolo Fresu, il trombettista più cool del jazz italiano, e il chitarrista Bebo Ferra. Biglietti per ogni set: prezzo unico euro 25.

Paolo Fresu la definisce “musica mélangé” ma, in realtà, di jazz si tratta, sia pure spinto in avanti, sia pure meticciato con altri linguaggi, carico di una straordinaria energia dinamica e colmo di invenzioni. In questo duo con il chitarrista Bebo Ferra, Fresu gioca sui dialoghi, punta la tromba, o il flicorno, verso il suo partner e intreccia un fitto tessuto di domande e risposte. Suonano temi propri ma anche vecchie canzoni che assumono nel timbro del flicorno un intenso lirismo, anche se la melodia si avvicina raramente all’originale. Fresu manifesta una invenzione continua: qualunque sia il tema che esegue, lo fa sempre come fosse musica sua, intrisa di una tenera felicità, sia abbandonandosi a un lirismo quieto, sia gettandosi a scapicollo sui ritmi più dinamici.