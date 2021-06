Crossroads: in concerto lo Stefano Savini quintet e Sara Jane Ghiotti

Indirizzo non disponibile

Il Chiostro del Complesso di San Francesco di Bagnacavallo ospiterà due concerti a distanza ravvicinata dell’edizione 2021 di Crossroads. Fortemente radicato nel territorio è il primo concerto, martedì 8 giugno (inizio alle ore 21), con il chitarrista Stefano Savini, che proporrà il suo nuovo progetto musicale “Aliquid Novi” in quintetto (con Giacomo Uncini alla tromba, Davide Di Iorio a flauto e sax soprano, Mauro Mussoni al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria) con in più l’aggiunta della voce di Sara Jane Ghiotti. Il successivo appuntamento, l’11 giugno, avrà invece un respiro internazionale con Elina Duni e Rob Luft. I concerti sono realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bagnacavallo e l’Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo. Biglietti: prezzo unico euro 15.

Aliquid Novi è la più recente prova discografica di Stefano Savini, uscita lo scorso novembre: un percorso di composizioni esclusivamente originali del quale Paolo Fresu ha individuato i punti di forza nella scrittura, l’articolazione delle idee, la qualità esecutiva. Savini attinge dalle fonti principali del linguaggio jazzistico, per poi imboccare strade laterali che lo portano in prossimità di altri stilemi, dalla musica classica alle tradizioni popolari sino alla “musica d’uso”.

Diplomato in chitarra sia classica che jazz, Stefano Savini ha studiato con Tomaso Lama, Roberto Spadoni e Fabrizio Puglisi. La sua esperienza professionale, principalmente classica, si è comunque aperta anche a generi assai diversi (pop, blues, rock). In ambito jazzistico è da ricordare la sua collaborazione con Stefano Ricci (contrabbassista dei Quintorigo), assieme al quale ha costituito il gruppo NoPop.

Cantante, arrangiatrice, compositrice, direttrice di coro, insegnante e anche organizzatrice: davvero multiforme l’impegno nei confronti del jazz di Sara Jane Ghiotti. Pluridiplomata presso il Conservatorio Rossini di Pesaro (in canto jazz, arrangiamento e direzione per orchestra jazz) frequenta i palcoscenici jazzistici sia italiani che internazionali. Nel 2018 ha cantato con Joss Stone nel suo format YouTube “Total World Tour” un brano di sua composizione (“Samba da Felicidade”).