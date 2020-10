"Crossroads" porta sul palco il Quartetto Saxofollia con Fabrizio Bosso

Dopo due concerti estivi, Fusignano torna a ospitare due nuove tappe del festival itinerante Crossroads, questa volta con concerti in teatro, all’Auditorium Corelli.

La kermesse organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna è nuovamente nella cittadina romagnola giovedì 8 ottobre, occasione in cui si ascoltano i quattro sax del Quartetto Saxofollia (Fabrizio Benevelli, Giovanni Contri, Marco Ferri, Alessandro Creola) aumentati dalla presenza della tromba di Fabrizio Bosso. Il gruppo si esibisce in due distinti set: il primo inizierà alle 20:30, il secondo alle 22:30. La seconda data a Fusignano sarà il 5 novembre, con Luca Aquino e Carmine Ioanna (in sostituzione del già annunciato Shaun Martin, costretto ad annullare l’intero tour a causa del perdurare delle limitazioni ai viaggi internazionali).

Il Quartetto Saxofollia è una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia (primo premio in otto concorsi nazionali e internazionali). Dal 1993 il quartetto svolge un’intensa attività concertistica e discografica, mentre i suoi componenti collaborano con prestigiose orchestre sinfoniche (La Fenice di Venezia, Carlo Felice di Genova, Filarmonica della Scala di Milano, Arena di Verona, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna).

La spiccata versatilità della formazione si manifesta nella continua voglia di esplorare nuovi orizzonti musicali: i differenti progetti che il gruppo porta sul palco ne sono la migliore espressione. Saxofollia affronta con maestria e disinvoltura sia repertori di tipo classico, come quello barocco e operistico, che programmi di stampo jazzistico, spaziando dallo swing al bebop fino al jazz dei giorni nostri.

Perfettamente rappresentativo di questa versatilità è il sodalizio musicale con Fabrizio Bosso: la più brillante tromba del jazz italiano incastonata tra quattro sax. I celebri virtuosismi di Bosso, sempre profondamente legati al discorso musicale, aggiungono un tocco sfavillante alla già notevole duttilità sonora del quartetto di sassofoni, in grado di passare rapidamente dai timbri vellutati della musica classica alla pronuncia più graffiante del jazz. Il repertorio spazia da autori jazzisticamente fondamentali come Thelonious Monk, Quincy Jones, Dizzie Gillespie, Benny Golson al choro brasiliano e il jazz europeo (Richard Galliano).

I concerti sono realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano. Biglietti: prezzo unico euro 15.