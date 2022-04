Crossroads, voce al jazz "femminile" con Eloisa Atti

Secondo concerto al Teatro Socjale di Piangipane per l’edizione 2022 di Crossroads. Lo spettacolo di venerdì 15 aprile (inizio alle ore 21:30) aggiungerà un nuovo tassello a “Jazz must be a woman”, mini rassegna tematica dedicata alle voci femminili: protagonista della serata sarà infatti la cantante e multistrumentista Eloisa Atti, in quintetto con Marco Bovi alle chitarre, Emiliano Pintori al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Zeno de Rossi a batteria e percussioni. Il concerto del festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna è realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Socjale Piangipane. Biglietti: intero euro 15, ridotto 13.

Voce tra le più rappresentative del jazz di stanza in Emilia, Eloisa Atti proviene da una formazione contemporaneamente classica e jazz che le ha dato la flessibilità anche per affrontare altri generi (in particolare la musica brasiliana). La Verne Jackson è stata la figura che più ha contribuito alla sua preparazione vocale, che si è comunque affinata anche grazie agli approfondimenti con Mark Murphy, Rachel Gould, Jay Clayton, Luciana Souza, Barbara Casini. Ha collaborato coi Sacri Cuori e Patrizia Laquidara, ma la partnership che più ha caratterizzato la sua carriera è quella con il chitarrista Marco Bovi, documentata su disco e soprattutto manifestatasi in una intensa attività concertistica. Tra le altre sue esperienze si distinguono quelle con gli Hammond Bandits (su un repertorio blues e country), i Sur (musica d’autore) e in diverse produzioni teatrali e televisive.

Dopo un album come Edges (2018), sul quale si ascolta la Atti in versione cantautrice pop underground, il nuovo progetto musicale “Always” ci restituisce la vocalist in un momento di sosta in un luogo del cuore, familiare e accogliente, dove conversare con amici di vecchia data: un concerto jazz puro e semplice, che esplora autori come Ellington, Porter, Arlen e Berlin.