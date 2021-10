Dalla cucina ai segreti dell’intaglio: per Halloween arriva lo "Zucca day"

Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti in cucina della regina dell’inverno, ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti che al Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) organizza un sabato mattina dedicato all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

Sabato 30 ottobre, dalle 10, il Mercato Contadino coperto di Ravenna ospiterà un laboratorio di agri-mosaico pensato per bimbi e famiglie con l’obiettivo di far divertire i più piccoli che si cimenteranno nella realizzazione di simpatiche zucche in mosaico e di dispensare a mamma e papà utili consigli di intaglio per prepararsi alla notte delle streghe. La zucca di mosaico più bella vincerà una vera zucca da intagliare.

Non mancheranno poi le ricette a base di zucca del cuoco contadino che svelerà come preparare biscotti di Halloween buoni da paura. E non mancherà nemmeno una gustosa merenda a tema.