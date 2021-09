Cultura, tradizione e diritti civili: dai 100 anni del prof Pittano al nuovo murales

Indirizzo non disponibile

Sabato 4 settembre una giornata nel segno della cultura, della tradizione, dei diritti civili a Casola Valsenio. Si parte alle ore 16.30, in Via Cardinal Soglia 13, con la celebrazione del 100° anniversario della nascita del prof. Giuseppe Pittano e l'inaugurazione dell’intervento di manutenzione e riqualificazione della Biblioteca Comunale “Giuseppe Pittano”, con gli interventi di Giorgio Sagrini (Sindaco di Casola Valsenio), Mauro Pazzaglia, (Direttore del GAL l’Altra Romagna), Massimo Isola (Presidente dell’Unione Romagna Faentina).

A seguire, alle ore 17.15, cerimonia di intitolazione della piazza antistante la Biblioteca al “25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, con gli interventi di Benedetta Landi (Pedagogista - Amici della Biblioteca) e Antonella Oriani (SOS Donna). La cantante casolana Monia Visani, accompagnata dai musicisti della Lega del Suono Buono, eseguirà un brano dedicato alle donne e alla lotta contro la violenza.

Alle ore 18.00, in Via Roma 14, inaugurazione del murales dedicato ai Carri allegorici di gesso e di pensiero della Festa di Primavera di Casola Valsenio, realizzato dalla pittrice Alessandra Carloni. Interverranno Flavio Sartoni (Assessore Cultura e Turismo), Emanuela Giangrandi (Presidente ACER Ravenna), Cristiano Cavina (in rappresentanza dell’Associazione Carri)