Il cuore grande dei volontari: arrivano i doni di Natale per tutti i bambini

Quest'anno a causa dell'emergenza Covid che impegna tutti al rispetto delle norme di sicurezza, non sarà possibile organizzare il consueto "pranzo della solidarietà" della Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna che sarebbe giunto alla 15^ edizione. Ma non si ferma la voglia di far del bene al prossimo.

Infatti sono stati recapitati 300 inviti, 30 in più rispetto all’anno scorso, a persone e famiglie indicate dai servizi sociali, dalla Caritas, dalle parrocchie e dalle associazioni di volontariato alle quali saranno distribuiti pacchi regalo e doni per tutti i bambini domenica 20 dicembre dalle 10,00 alle 15,00 in Piazza del Duomo (davanti al sagrato di S. Giustina).

"L'idea di non potere incontrare le persone che ormai conosciamo da anni - affermano i responsabili della Consulta - con le quali abbiamo condiviso le lunghe tavolate di festa nel clima gioioso del Natale ci addolora molto, per questo abbiamo pensato con la collaborazione del CSV "Per gli altri" e il supporto del comune di Ravenna assessorato al decentramento, di custodire quei legami sociali e interpersonali tanto preziosi per la nostra comunità, consegnando dei pacchi natalizi e doni per tutti i bambini".

L'obiettivo è quello di dare un segnale, anche se parziale, di vicinanza e speranza a tutte quelle persone che non hanno con chi condividere il Natale, ancora di più in questa situazione di incertezza e precarietà che condiziona le nostre giornate e il nostro prossimo futuro. Gli inviti indicano questa preziosa citazione: "La gentilezza delle parole crea fiducia, la gentilezza dei pensieri crea profondità, la gentilezza del dono crea amore" (laoTse) che racchiude il messaggio del dono del volontariato come valore sociale e della solidarietà come bene comune che rafforza la coesione sociale e incoraggia una prospettiva migliore.

Inoltre quest’anno, per garantire la sicurezza di tutte le persone, è stata attivata la Piazzetta della Solidarietà online, un luogo virtuale per condividere azioni e percorsi concreti che le associazioni offrono tutto l’anno, per conoscere i volontari che dedicano il loro tempo, le energie e la loro passione per aiutare chi ne ha più bisogno.