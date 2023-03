"La cura attraverso l'arte": a Palazzo Rasponi il patrimonio storico e artistico dell'Ausl

Orario non disponibile

Quando Dal 05/03/2023 al 16/04/2023 Orario non disponibile

Il Comune di Ravenna e l’Ausl Romagna presentano dal 5 marzo al 16 aprile, negli spazi di Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna, la mostra "La cura attraverso l'arte", una serie di opere dal patrimonio storico e artistico Ausl Romagna. L’azienda sanitaria della Romagna è proprietaria di un importante patrimonio storico, artistico, archivistico che documenta, attraverso la sua produzione artistica, e non solo, seicento anni di storia sociale e sanitaria di una delle più grandi Aziende sanitarie italiane.

Un tempo gli ospedali erano “ospitali”, strutture destinate ad una assistenza indifferenziata, dove le prime tecniche di medicina si mescolavano alla religione e alle credenze dell’epoca. In quei tempi così diversi, lontani dalle conoscenze e dai reparti polifunzionali di oggi, gli ospedali erano anche luoghi ricchi di meravigliose opere d’arte. Nelle sale di Palazzo Rasponi dalle Teste, nel cuore di Ravenna, vengono così presentati alcuni dei tesori dell’intera collezione Ausl Romagna, provenienti dai territori d’origine: Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini. In mostra sono presentati alcuni strumenti scientifici accanto a venticinque preziosi dipinti realizzati tra il XVI e XX secolo e con importanti presenze artistiche del nostro territorio come: Giambattista Bassi, Maceo Casadei, Luigi Folli, Francesco Longhi, Pietro Melandri. La mostra è curata da Sonia Muzzarelli e Paolo Trioschi.

Il percorso pensato si divise in sei sezioni. In particolare la sala 6 è dedicato a Ravenna. La formazione del patrimonio ravennate, che in epoca medioevale presentava una fitta rete di strutture ospitaliere, è l’unione delle collezioni provenienti dai territori di Lugo, Faenza e Ravenna. Inaugurazione della mostra: sabato 4 marzo ore 17.00. Orari: feriali 15.30-19; sabato, domenica e festivi 10.30-19; chiusura ogni lunedì feriale.