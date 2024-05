A Ravenna curiosità e misteri sulle orme di Dante

Un viaggio nel cuore misterioso di Ravenna, seguendo le orme di Dante Alighieri. Questo tour ci porterà nei luoghi danteschi per eccellenza: dai sereni Chiostri Francescani alla solenne Tomba di Dante, passando per la sacra Chiesa di San Francesco e l'arcano Quadrarco di Braccioforte. Attraverseremo la Ravenna medievale, esplorando i segreti ben custoditi, e ci perderemo tra le antiche eco della piazza del Popolo, sotto lo sguardo del Comune dei Da Polenta, fino a raggiungere la maestosa Torre Pendente.

Questa esperienza non solo rivela gli episodi celebri della Divina Commedia, ma ci fa immergere nelle trame avvolte nel mistero della vita di Dante, il destino delle sue ossa, le controversie con Firenze e le leggende dei Da Polenta, terminando con la presunta casa di Francesca Da Polenta, anima dannata del V canto dell'Inferno dantesco. Unitevi a noi per svelare i misteri di una Ravenna che solo pochi conoscono, in un tour che promette di essere tanto avvincente quanto intrigante.



Prenotazione obbligatoria al link https://www.emilia-romagna-intour.com/event-details/curiosita-e-misteri-sulle-orme-di-dante-2.