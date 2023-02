"Da Bach a Chiambretti": l’esilarante show del pianista Andrea Bacchetti

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento con i Matinées Musicali al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, domenica 12 febbraio 2023 (ore 11.15). Protagonista il celebre pianista Andrea Bacchetti, conosciuto dal grande pubblico per essere il braccio destro di Chiambretti in televisione, che si esibirà nell’esilarante show Da Bach a Chiambretti. 4 secoli di musica in TV.

Con un curriculum artistico di tutto rispetto che l’ha portato a essere un fuori classe del pianoforte, Bacchetti presenterà una selezioni di brani musicali che hanno avuto passaggi televisivi sotto diverse forme e con diversi intenti, costruendo un programma che tocca epoche e generi diversi, in cui troviamo Bach e Debussy ma anche Henry Mancini e Lucio Battisti.