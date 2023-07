Da Bob Malone al concerto benefico con Ricky Portera: due serate a 'Lugo Summer Live'

Indirizzo non disponibile

Doppia serata di musica al Pavaglione con Lugo Summer Live. Venerdì 28 luglio toccherà a Bob Malone partire con il secondo concerto della rassegna, insieme alla sua band e alle simpatiche Malonettes ci immergeremo nel blues di questo fantastico pianista. Il ritmo del blues stile New Orleans tipico di Malone renderà quasi impossibile stare fermi. Bob Malone, bluesman dalla carriera incredibile parte dal New Jersey e gira il mondo dal 1989, ha suonato la sua tastiera con John Fogerty (Creedence Clearwater Revival) con il quale collabora ancora, Ringo Starr, Avril Lavigne, Bob Seger e molti altri, una vita da compositore anche per altri e all’attivo 7 album, l’ultimo nel 2021 Good People. Posto unico a sedere 15€, cassa aperta dalle 20.15

Sabato 29 luglio spazio a "Lugstock X la Romagna", concerto di beneficenza con Ricky Portera and friends. Ricky Portera è fondatore insieme a Gaetano Curreri degli Stadio, storico collaboratore di Lucio Dalla, il quale scrisse la famosa canzone "Grande figlio di puttana" ispirandosi a lui. Da solista ha inciso 6 album dal 1990 al 2022. Non vediamo l'ora ascoltarlo. L’incasso del concerto sarà devoluto alle scuole di Lugo danneggiate dall’alluvione. Posto unico a sedere 10€, cassa aperta dalle 20.15. Inizio live 21.30.