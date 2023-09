"Da Classe a Camaldoli", Claudia Giuliani alla rassegna culturale del Classis

Venerdì 8 settembre, alle ore 20.30, il giardino del Museo Classis ospiterà Claudia Giuliani, già direttrice della Biblioteca Classense, in una serata dedicata al racconto delle origini classensi di Camaldoli e del suo fondatore Romualdo. In dialogo con lei Valerio Acri. Letture di Alessandra Melandri, tratte dalla “Vita Beati Romualdi” di S.Pier Damiani e da Paradiso XXII



Al Millenario dell’Ordine Camaldolese fu dedicata l’edizione 2012 del Ravenna Festival che volle celebrare il Sacro Eremo come luogo di ascesi e cultura, ricordando anche protagonisti vicini a Romualdo come il vescovo Gerberto di Aurillac e l’imperatore Ottone III, agli occhi dei quali la Ravenna dell’Anno Mille sembrò rivelare nuovamente la sua immagine di Bisanzio d’Occidente



L’appuntamento rientra nel programma della rassegna culturale “Incontriamoci!”, a cura del Punto Lettura di Classe. Ingresso libero. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno del Punto Lettura Classe (via Classense, 29). Per informazioni: 0544 473678 o puntoletturaclasse@gmail.com

