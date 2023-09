Da Classe a Camaldoli: Claudia Giuliani ospite della rassegna "Incontriamoci"

Prezzo non disponibile

Venerdì 8 settembre, alle ore 20.30, nel parco del museo Classis, Claudia Giuliani presenta Da Classe a Camaldoli, a dieci anni dalla celebrazione del millenario della Fondazione di Camaldoli. Nell’occasione verranno raccontate le origini classensi dell’Eremo Camaldolese, del suo fondatore Romualdo e della Biblioteca civica di Ravenna, ricordando anche l’edizione del Ravenna Festival dedicata al Millenario dell’Ordine di Camaldoli. Letture tratte da “Nobilissima Visione”, “Alle origini di Camaldoli” di Thomas Matus e Paradiso XXII.

L’appuntamento rientra nella rassegna di incontri culturali a cura del Punto Lettura Classe.

Ingresso libero.

Per informazioni: 0544 473678 o puntoletturaclasse@gmail.com

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno del Punto Lettura Classe (via Classense, 29)