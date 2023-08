Da Daniela Pini al Guido Catalano: torna il Piccolo Festival della Narrazione

Torna il Piccolo Festival della Narrazione a Massa Lombarda. La rassegna, che tradizionalmente caratterizza il calendario culturale del mese di agosto, prevede tre appuntamenti dedicati a parole, immagini e musica nella suggestiva cornice del vecchio Lavatoio di via Imola. Il primo appuntamento, in programma sabato 5 agosto, inizierà all’alba mentre i successivi di mercoledì 9 e giovedì 17 saranno alle ore 21. L’Assessore alla Cultura del Comune di Massa Lombarda, Elisa Fiori, dichiara: "È con immenso piacere che diamo il via al Piccolo Festival della Narrazione, tre appuntamenti in cui si mescolano letteratura, musica e tradizione nell’accogliente ed evocativa cornice del Lavatoio in via Imola, un luogo tanto caro ai cittadini massesi, che per i mesi estivi, si riempie d’acqua rievocando immagini, suoni, profumi capaci di riportarci indietro nel tempo."

La rassegna si apre con un appuntamento al sorgere del sole sabato 5 agosto, alle ore 6, per un risveglio accompagnato dalle note musicali del mezzosoprano Daniela Pini, insieme al musicista e arpista Davide Burani e alle letture di Elisabetta Sangiorgi. Daniela Pini ha calcato palchi importanti non solo in Italia, ma in tutto il mondo dagli Stati Uniti, a Pechino passando per Francoforte, Vienna e Tokyo. Un’artista versatile con una vocalità tale da permetterle di spaziare nel suo repertorio dalla musica barocca alla musica contemporanea.

Mercoledì 9 agosto, si ritorna al consueto orario serale delle 21 con “Amata Immortale. Le più belle lettere d’amore dei grandi compositori” uno spettacolo in compagnia di Matteo Salerno al flauto, Massimo Santostefano alla fisarmonica e Gianni Parmiani in qualità di voce recitante. L’evento è un perfetto connubio tra musica, parole e poesia e racchiude la vera essenza del Piccolo Festival della Narrazione.

L’ultimo appuntamento di giovedì 17 agosto sarà con Guido Catalano in “Smettere di Fumare baciando”. Il famoso poeta e scrittore farà immergere il pubblico del Lavatoio nelle proprie opere attraverso la sua voce accompagnato dalla musica di Matteo Castellan. Il poeta professionista vivente più famoso d’Italia sarà accompagnato da un libro di poesie e da un musicista d’eccezione con cui percorrerà le regioni italiane, dal mare ai monti, dai laghi ai boschi, dai villaggi alle città. Uno show inedito, impreziosito dalle musiche di Matteo Castellan, pianista e fisarmonicista che ha fatto dell’eleganza il suo marchio di fabbrica.