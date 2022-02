Da Domenico Baccarini a Banksy: il Mar si racconta fra opere d'arte e curiosità

Un percorso fra le collezioni del museo, alla scoperta di storie e curiosità. "Il Mar si racconta" è un’iniziativa che propone una serie di appuntamenti nelle collezioni. Lo staff del Mar incontra il pubblico, approfondendo alcune tematiche con aneddoti e curiosità tecniche. Tutti gli interventi si tengono nelle sale espositive del museo nei giovedì alle ore 17 e sono ad ingresso libero.

Il calendario

Si parte giovedì 17 febbraio con Paolo Trioschi che porta il pubblico nei primissimi anni del '900, quando si sviluppa a Faenza un rinnovamento straordinario delle arti intorno alla figura emergente di Domenico Baccarini, personalità carismatica e simbolo di una generazione di giovani chiamati a riflettere insieme sulle nuove ricerche artistiche e culturali. Sullo sfondo, il suo amore tormentato ed infinito con la bellissima Elisabetta, per tutti e sempre la Bitta.

Il 24 febbraio spazio a un racconto a due voci di Francesca Boschetti e Mauro Focaccia sull'evoluzione del gusto e dei criteri espositivi nelle sale delle collezioni del MAR.

Il 3 marzo Catia Morganti ci accompagna alla scoperta delle opere di una pittrice ravennate del '500, formatasi nella bottega del padre, il pittore manierista Luca Longhi, stimata ritrattista e autrice di piccole tele a tema religioso, la cui fama sta tornando alla ribalta.

Il 10 marzo Maurizio Tarantino partendo dall'opera di Mario Schifano ci fa capire l'importanza del Futurismo nella cultura contemporanea.

Il 17 marzo Filippo Farneti affronta l'argomento del rapporto dei bambini con il mondo dell'arte, partendo dalla propria esperienza nel campo della didattica museale.

E' lo street artist più famoso al mondo il protagonista del 24 marzo. Le sue opere, irriverenti e provocatorie, si trovano sui muri delle città e nei musei. Banksy è un fenomeno comunicativo o un acuto artista? Brevi riflessioni a cura di Giorgia Salerno sull'autore dall'identità sconosciuta che divide il sistema dell'arte.

Tra le opere forse meno conosciute della Collezione dei Mosaici Contemporanei del MAR, il pannello musivo realizzato nel 1976 da Claude Rahir. Giovedì 31 marzo Chiara Pausini racconta la storia di quest'opera.

Gli appuntamenti si chiudono il 7 aprile. Come si organizza una mostra? Come viaggiano le opere? Elisa Menta ci accompagna in un percorso alla scoperta del "dietro le quinte" di una mostra d'arte, guidati dall'opera Madonna con il Bambino e Santi e quattro storie di Cristo del Maestro del Coro degli Scrovegni recentemente esposta in occasione della mostra Le Arti al tempo dell'esilio.