Da Faenza a Comacchio: un pomeriggio di divertimento online con i burattini di "Fagiolino & Friends"

Burattini e marionette proseguono nella loro presenza sul web, proponendo un evento speciale, con un ricco programma concentrato in un unico pomeriggio. Domenica 20 dicembre avrà infatti luogo la seconda edizione di Fagiolino & Friends, un minifestival tra Faenza e Comacchio, dedicato al pubblico, agli operatori ed a tutti gli appassionati del mondo del Teatro di Figura.

Il programma parte dalle 15:30 in collegamento da Faenza, dove l'Atelier delle Figure / Scuola per burattinai e contastorie aprirà le porte per un open day virtuale, con interventi di docenti, allievi e personalità di spicco del settore, tra i quali Stefano Giunchi (direttore dell'Atelier), Piero Corbella (Presidente ATF/AGIS), Alfonso Cipolla (Presidente UNIMA), Luca Loglio (Museo dei Burattini di Bergamo), Paola Serafini (La Voce delle Cose), Corrado Vecchi (Le Mani Parlanti), Roberta Colombo (Festival Arrivano dal Mare!), Fabrizio Montecchi (Teatro Gioco Vita), Sergio Diotti (narratore) e Gaspare Nasuto (burattinaio). Il collegamento sarà disponibile sulla pagina facebook dell'Atelier delle Figure.

Alle 16:30 cominceranno gli spettacoli, secondo una formula inedita: in diretta streaming dal palco della Sala Polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio, tre compagnie si alterneranno in un duello all'ultima risata, tra divertimento e bastonate.

Saranno protagonisti i Burattini di Mattia Zecchi con lo spettacolo Le avventure di Fagiolino, le creazioni di Gianluca Palma della compagnia All'InCirco, con il Marionette Cabaret ed i Burattini di Massimiliano Venturi, che proporranno Sganapino apprendista contadino.

La differente declinazione artistica degli interpreti offrirà un programma che spazierà dalle farse della tradizione alle più moderne contaminazioni, producendo un evento di grande impatto scenico, pronto a divertire il pubblico di tutte le età.

La programmazione di teatro di figura in streaming proseguirà poi tra Natale e capodanno con un ricco programma; questi i prossimi appuntamenti: sabato 26/12 alle 16:30 sarà on line il primo episodio della miniserie Il tesoro della nave romana, con i burattini di Massimiliano Venturi, mentre domenica 27/12 sempre alle 16:30 Andrea Marchi della compagnia Atuttotondo proporrà in streaming dal vivo lo spettacolo Il Paggio Giullare.