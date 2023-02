Da graphic novel a spettacolo: "L'amica geniale a fumetti" arriva al Rasi

Giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, alle 21:00, l'attrice Chiara Lagani e l'illustratrice Mara Cerri, nell'ambito de La Stagione dei Teatri, portano in scena lo spettacolo co-prodotto da E / Fanny&Alexander dal titolo L'amica geniale a fumetti, recital tratto dalla graphic Novel di Lagani e Cerri edita da Coconino Press su L'amica Geniale di Elena Ferrante (Edizioni E/O). La traduzione in spettacolo vede l'importante intervento di Luigi De Angelis alla regia, al video e alle musiche intersecarsi con le due artiste, che avevano già singolarmente percorso l'universo di Ferrante. Biglietti: intero 18 euro, ridotto 16 euro, under30 11 euro, under20 9 euro.

Sul palco la storia dell’amicizia tra Raffaella ed Elena, Lila e Lenù. Un legame indissolubile che inizia con due bambine che si prendono per mano e segue passo dopo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Ciclo di romanzi, serie televisiva, spettacolo teatrale l’opera più iconica di Elena Ferrante è diventata ora una graphic novel, con l’adattamento di Chiara Lagani e le illustrazioni di Mara Cerri.

Agli spettacoli è legata la rassegna Tra teatro e graphic novel voluta da Ravenna Teatro, che intreccia gli spettacoli in cui è il segno grafico a fare da protagonista ad una delle case editrici di fumetto tra le più note in Italia e in Europa. Per questo motivo giovedì 23, dopo lo spettacolo, ci sarà l'incontro con Mara Cerri, Davide Reviati e Chiara Lagani, moderato da Giovanni Ferrara, direttore editoriale Coconino Press, mentre la mattina successiva, venerdì 24, Cerri, Lagani e Ferrara incontreranno gli studenti e le studentesse del liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna.

Venerdì 24, invece, seguirà Notturni radiofonici, una serata di ascolti alla scoperta del radiodramma e del suo potere immaginifico. Un percorso guidato dal critico Rodolfo Sacchettini sullo straordinario linguaggio della radio capace di evocare un’arte invisibile, a partire dal suo ultimo libro Letteratura per sola voce. Cento radiodrammi trasmessi in Italia dal 1955 al 1960, casa editrice Antology Digital Publishing.

Con L'amica geniale a fumetti prosegue infine il progetto Il teatro fa centro, che si propone di portare i protagonisti e le protagoniste de La Stagione nei negozi e nei locali della città: in proposito mercoledì 22 febbraio, alle 18:00, presso il negozio Vittoria Grassi Parrucchieri (via Mazzini 37) Chiara Lagani incontrerà il pubblico. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.